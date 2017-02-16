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Astori: "Vittoria importante ma in casa dobbiamo imporre il nostro gioco. Grazie ai tifosi"

Le parole di Astori al termine di Borussia M'Gladbach-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2017 21:32
Astori: "Vittoria importante ma in casa dobbiamo imporre il nostro gioco. Grazie ai tifosi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore viola Davide Astori. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo stati bravi a snaturare un po' le nostre caratteristiche, resistendo ai loro attacchi. Il Borussia è una squadra forte, oggi abbiamo raggiunto una vittoria molto importante in vista del doppio scontro. Noi non siamo abituati a fare questo tipo di gare, e in casa dobbiamo imporre il nostro gioco. Con la voglia di soffrire si può portare a casa un buon risultato. I tifosi? Si sono sentiti eccome, ci hanno sostenuto. Grazie".

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