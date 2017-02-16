Astori: "Vittoria importante ma in casa dobbiamo imporre il nostro gioco. Grazie ai tifosi"

Le parole di Astori al termine di Borussia M'Gladbach-Fiorentina

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore viola Davide Astori. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo stati bravi a snaturare un po' le nostre caratteristiche, resistendo ai loro attacchi. Il Borussia è una squadra forte, oggi abbiamo raggiunto una vittoria molto importante in vista del doppio scontro. Noi non siamo abituati a fare questo tipo di gare, e in casa dobbiamo imporre il nostro gioco. Con la voglia di soffrire si può portare a casa un buon risultato. I tifosi? Si sono sentiti eccome, ci hanno sostenuto. Grazie".