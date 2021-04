Astori, un murale di 240 mq all’Isolotto, sarà realizzato a maggio

Un murale di 240 metri quadrati dedicato alla memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina per l’eternità. Sarà realizzato il prossimo maggio dall’artista siciliano Giulio Rosk – che già ha riprodotto l’immagine di Falcone e Borsellino a Palermo – al civico 166 di via Canova, nel quartiere dell’Isolotto. I costi, circa 30.000 euro saranno interamente coperto da una iniziativa di crowdfunding in collaborazione col comune di Firenze. Ogni centesimo in più sarà destinato ai progetti Cure2Children. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE,