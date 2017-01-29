Astori squalificato, e Badelj sale a 6 gialli. Ecco tutta la situazione disciplinare in casa viola...
Per Astori scatta la squalifica, gli altri...
A cura di Gabriele Caldieron
29 gennaio 2017 17:46
Dopo la partita contro il Genoa che ha visto l'espulsione di Bernardeschi e la pesante ammonizione di Astori che era in diffida, questa è la nuova situazione disciplinare con Olivera che sale a 3 mentre Badelj a 6. Questo il quadro completo:
TOMOVIC: 8
BADELJ: 6
ASTORI: 5 (squalificato)
KALINIC, SALCEDO: 5 (già scontata la squalifica)
SANCHEZ, SAPONARA, BERNARDESCHI: 4 (diffidati)
VECINO, OLIVERA, MILIC: 3
GONZALO, BORJA VALERO: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 58
Gabriele Caldieron