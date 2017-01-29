Astori squalificato, e Badelj sale a 6 gialli. Ecco tutta la situazione disciplinare in casa viola...

Per Astori scatta la squalifica, gli altri...

Dopo la partita contro il Genoa che ha visto l'espulsione di Bernardeschi e la pesante ammonizione di Astori che era in diffida, questa è la nuova situazione disciplinare con Olivera che sale a 3 mentre Badelj a 6. Questo il quadro completo:

TOMOVIC: 8

BADELJ: 6

ASTORI: 5 (squalificato)

KALINIC, SALCEDO: 5 (già scontata la squalifica)

SANCHEZ, SAPONARA, BERNARDESCHI: 4 (diffidati)

VECINO, OLIVERA, MILIC: 3

GONZALO, BORJA VALERO: 2

DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1

Totale: 58

Gabriele Caldieron