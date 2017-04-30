Astori salta il Sassuolo, Badelj entra in diffida. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
Astori salta Sassuolo-Fiorentina, questa tutta la situazione disciplinare
A cura di Gabriele Caldieron
30 aprile 2017 17:10
Dopo la clamorosa sconfitta maturata in trasferta contro il Palermo sono quattro le ammonizioni per la Fiorentina: Astori (due), Salcedo e Badelj. Ingresso in diffida per Badelj, Astori espulso salterà il Sassuolo. Anche Milic rimane diffidato. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 12
ASTORI: 11 (squalificato)
BADELJ: 9 (diffidato)
SALCEDO: 7
GONZALO, SANCHEZ: 6
SAPONARA, KALINIC, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
BORJA VALERO: 3
OLIVERA CHIESA, ILICIC, CRISTOFORO: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 88
Gabriele Caldieron