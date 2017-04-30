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Astori salta il Sassuolo, Badelj entra in diffida. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

Astori salta Sassuolo-Fiorentina, questa tutta la situazione disciplinare

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
30 aprile 2017 17:10
Astori salta il Sassuolo, Badelj entra in diffida. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Dopo la clamorosa sconfitta maturata in trasferta contro il Palermo sono quattro le ammonizioni per la Fiorentina: Astori (due), Salcedo e Badelj. Ingresso in diffida per Badelj, Astori espulso salterà il Sassuolo. Anche Milic rimane diffidato. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 12
ASTORI: 11 (squalificato)
BADELJ: 9 (diffidato)
SALCEDO: 7
GONZALO, SANCHEZ: 6
SAPONARA, KALINIC, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
BORJA VALERO: 3
OLIVERA CHIESA, ILICIC, CRISTOFORO: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 88
Gabriele Caldieron

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