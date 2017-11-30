Astori: "Non ho sentito i Della Valle ma so che sono vicini alla squadra. Rinnovo? Ne stiamo parlando"

Davide Astori, a margine della cerimonia dedicata alla Hall of Fame Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ci teniamo a fare bene e a ricominciare con una vittoria in casa nostra, ne sentiamo la...

Davide Astori, a margine della cerimonia dedicata alla Hall of Fame Viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ci teniamo a fare bene e a ricominciare con una vittoria in casa nostra, ne sentiamo la mancanza. Arrivano da un momento difficile ma con un nuovo tecnico avranno nuovi stimoli".

Prosegue sul rinnovo: "Rinnovo? Ne stiamo parlando col mio procuratore e la società. Io preferisco pensare soprattutto al campo. La vittoria ci manca da un po’ di tempo, ma meritavamo un punto contro una grande squadra".

Spende alcune parole anche per il compagno di reparto Vitor Hugo: "Vitor Hugo? E’ un buonissimo giocatore che arriva da campionato diverso. Ha bisogno di giocare e il mister prova a ritagliargli dello spazio giocando a tre. Con questo sistema ci siamo trovati bene".

E conclude sui Della Valle: "Della Valle? Non li ho ancora sentiti ma sarebbe bello avere un segnale anche a noi giocatori. Si sentono però spesso con il mister e i dirigenti quindi la vicinanza alla squadra c’è".