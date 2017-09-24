Astori: "Il mio rigore nemmeno lo commento, a Verona per riprenderci i 3 punti"

Dopo Fiorentina-Atalanta, ha parlato il capitano viola Davide Astori nel mix zone. Queste le sue parole..

Dopo Fiorentina-Atalanta, ha parlato il capitano viola Davide Astori nel mix zone. Queste le sue parole: "Non usciamo certo col sorriso. E' stata una partita giocata con grande intensità dalla Fiorentina, culminata con un gol.Peccato perchè abbiamo gestito male l'ultima palla lanciata in area da loro. Poi c'è stata una seconda parte di partita decisa dagli episodi negativi legati alla VAR. L'arbitro ha dato il rigore all'Atalanta perchè Ilicic poteva ancora raggiungere il pallone. Stessa situazione con Gil non stata fischiata però. La trattenuta su di me poi non va neanche commentata.. Siamo stupiti da come sono state prese le decisione dagli arbitri. La partita di oggi sarebbe stato bello portarla a casa. C'è delusione ma siamo giovani, non abbiamo tempo per essere delusi. Andiamo a Verona a riprenderci i 3 punti".