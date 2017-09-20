Astori: "Inutile giocare bene se perdiamo, la colpa non è del singolo. Un esempio di forza e voglia sono.."

Dopo il match, a parlare in zona mista è il capitano viola Davide Astori. Queste le sue parole: “Un po’ mi scoccia giocare bene e poi perdere..

Dopo il match, a parlare in zona mista è il capitano viola Davide Astori. Queste le sue parole: “Un po’ mi scoccia giocare bene e poi perdere. Ci tenevamo a fare il risultato, portiamo a casa una buona prestazione, ma a volte non basta dare tutto. Questa partita ci darà qualcosa per le prossime. Colpe sul Gol? Non si deve dare la colpa a un singolo. Abbiamo concesso troppo, con la Juve non possiamo assolutamente permettercelo. Il calendario? Fa l'80%. Abbiamo incontrato l'Inter quando ancora non eravamo pronti per affrontarla. Ma anche contro la Samp non meritavamo la sconfitta. Spirito? Giusto quello di Sportiello che sale in area di rigore, come quello di Simeone, ma anche quello di Biraghi contro Cuadrado. Con l'Atalanta ci mancherà Badelj, ma giochiamo in casa e dobbiamo far valere il fatto che saremo in casa ”.