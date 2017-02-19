Astori: "Noi giochiamo e gli altri segnano, abbiamo sbagliato troppo. Giovedì.."

Ha parato in sala stampa il difensore viola Davide Astori. Queste le parole del numero 13 della Fiorentina:

Ha parato in sala stampa il difensore viola Davide Astori. Queste le parole del numero 13 della Fiorentina: "E' mancato qualcosa, anche perché abbiamo gestito bene la partita fin dall'inizio, ma alla fine ha vinto il Milan. E' una cosa che ci deve far riflettere e sulla quale dobbiamo migliorare, abbiamo concesso gol troppo facilmente. Vogliamo sicuramente rifarci al più presto in Europa League. Europa già svanita? Ho visto fare recuperi anche più incredibili, dobbiamo pensare solo a ottenere risultati sempre positivi. Siamo ancora vivi anche in campionato. Borussia Moenchengladbach? Giovedì dovremo essere bravi a non sprecare l'occasione che ci siamo creati la scorsa settimana. I gol su punizione? Dobbiamo lavorare sulle posizioni e sulla cattiveria perchè anche stasera abbiamo sottovalutato la punizione. I gigliati hanno giocato con più intensità? Fa rabbia giocare il doppio degli altri ed essere puniti per delle sciocchezze. Dobbiamo sicuramente migliorare".