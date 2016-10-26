Astori: "Dovevamo vincere. Perso senza subire tiri. Contento per il goal"

Le dichiarazioni di Astori dopo Fiorentina-Crotone

Al termine della gara tra Fiorentina e Crotone è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium Sport il difensore viola autore del goal Davide Astori. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ovviamente il goal è sempre una gioia personale ma c'è soprattutto il rammarico per non aver fatto i tre punti senza aver subito tiri nello specchio della porta. Serve molta più cattiveria soprattutto in fade su finalizzazione. Non siamo stati preparati ad un'interruzione di gioco così lunga, ma non voglio che questo sia un alibi: noi dovevamo vincere.

Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Queste sono partite che durante l'anno ahimè capitano"