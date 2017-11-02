Astori: "Deluso dalla prestazione di Crotone, Roma partita proibitiva. Spero nella chiamata in Nazionale.."

Dal Fiorentina Store Duomo ha parlato il difensore della Fiorentina Davide Astori. Queste le sue parole: “La settimana della partita non sento mai gli avversari..

Dal Fiorentina Store Duomo ha parlato il difensore della Fiorentina Davide Astori. Queste le sue parole: “La settimana della partita non sento mai gli avversari, ma sarà bello rivedere amici come Daniele De Rossi. Abbiamo fatto tanto, ma la partita con la Roma può darci altrettanto. Siamo molto delusi io in primis dalla sconfitta di Crotone, proveremo subito a rialzarci.

I tifosi del Franchi ha capito che squadra siamo, in questi anni abbiamo fatto ottimi risultati, e forse per questo qualcuno è deluso dalla posizione in classifica.

Siamo una squadra che corre tanto e lotta tanto, la proprietà ha detto che ci vorrà un po’ a tornare in alto. Sta solo a noi ridurre i tempi.

La Roma merita rispetto, è partita nello scetticismo e ha mostrato grande solidità difensiva. Sarà una sfida proibitiva, ma ci proveremo. Per me l’anno in giallorosso è stato importante.

Questa convocazione in Nazionale è fra le più importanti in quanto crocevia del mondiale, spero che arrivi.”