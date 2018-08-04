Assist di Chiesa e goal di Montiel: 0-1 sul Fortuna al 25’
Bello il goal di Montiel per lo 0-1 della Fiorentina: palla persa a metà campo con Chiesa che punta l’area di rigore servendo Montiel che con un bel sinistro a giro sul palo lungo trafigge il portiere...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 14:41
Bello il goal di Montiel per lo 0-1 della Fiorentina: palla persa a metà campo con Chiesa che punta l’area di rigore servendo Montiel che con un bel sinistro a giro sul palo lungo trafigge il portiere locale. 25’ sul cronometro 0-1.