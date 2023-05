AscSoloViola: “Gesto unico al mondo per uno di noi. Squadra e tifosi uniti per la maglia, abbiamo già vinto”

Un cartellone pubblicitario su un camion vela per dire grazie alla Fiorentina. Questa l’iniziativa dell’AssociazioneSoloViola che ha voluto ribadire il senso di appartenenza e il legame con la squadra sottolineato anche dalle parole sul cartellone: “Gesto unico al mondo per uno di noi. Grazie ragazzi. Firenze, famiglia, Fiorentina“. Chiaro riferimento al gesto della squadra di Vincenzo Italiano che ha fermato il gioco a Basilea per permettere di soccorrere il tifoso che ha avuto un malore nel settore ospiti. Nel post Instagram si legge ancora: “Squadra e tifosi una cosa sola, insieme uniti per la nostra maglia. Abbiamo già vinto”.