Arthur ancora ko, difficile una convocazione contro il Frosinone. È un bel problema per la Fiorentina

Italiano deve far ripartire la Fiorentina, ma senza Arthur tutto diventa più complicato. La mediana viola senza il brasiliano vive un momento di vera difficoltà. Anche nella giornata di ieri, l’ex Juventus si è allenato a parte e la convocazione per la gara contro il Frosinone diventa sempre più lontana. Per questo motivo, serve sperare ancora di più su Maxime Lopez, ma l’assenza di Arthur è un peso che Italiano si porterà dietro per molto tempo. Lo scrive La Nazione.

LE PAROLE DI RAIOLA