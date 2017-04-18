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Se arrivano 7-8 milioni Badelj parte: Milan e Dortmund in prima fila

Il Corriere Fiorentino di oggi afferma che l'avventura di Milan Badelj alla Fiorentina finirà a giugno. Con 7-8 milioni il centrocampista croato partirà, con il nuovo Milan dei cinesi in prima fila (M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 11:30
Se arrivano 7-8 milioni Badelj parte: Milan e Dortmund in prima fila - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino di oggi afferma che l'avventura di Milan Badelj alla Fiorentina finirà a giugno. Con 7-8 milioni il centrocampista croato partirà, con il nuovo Milan dei cinesi in prima fila (Montella lo vuole da tempo) e, sullo sfondo, il Borussia Dortmund.

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