Se arrivano 7-8 milioni Badelj parte: Milan e Dortmund in prima fila
Il Corriere Fiorentino di oggi afferma che l'avventura di Milan Badelj alla Fiorentina finirà a giugno. Con 7-8 milioni il centrocampista croato partirà, con il nuovo Milan dei cinesi in prima fila (M...
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 11:30
Il Corriere Fiorentino di oggi afferma che l'avventura di Milan Badelj alla Fiorentina finirà a giugno. Con 7-8 milioni il centrocampista croato partirà, con il nuovo Milan dei cinesi in prima fila (Montella lo vuole da tempo) e, sullo sfondo, il Borussia Dortmund.