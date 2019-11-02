Arriva un incarico ufficiale per Joe Barone: Commisso lo nomina direttore generale della Fiorentina
Durante la lunga conferenza stampa del patron Rocco Commisso,ha voluto ringraziare personalmente Joe Barone, nominandolo in diretta "Direttore Generale" della Fiorentina. Questo è un bel riconosciment...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:45
Durante la lunga conferenza stampa del patron Rocco Commisso,ha voluto ringraziare personalmente Joe Barone, nominandolo in diretta "Direttore Generale" della Fiorentina. Questo è un bel riconoscimento della bontà del lavoro fin qui svolto, e, finalmente, un ruolo definito nell'organigramma della società viola per la professionalità di Joe.
“Così quando scrivete di lui sapete come chiamarlo”. Così ha simpaticamente commentato il presidente Commisso.