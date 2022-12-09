Arriva l'annuncio: "Da gennaio in serie A ci sarà il fuorigioco semi automatico". Basta lunghe attese

Ai mondiali lo stiamo vedendo per la prima volta, poi arriverà anche in Italia. Non ci saranno dunque più lunghe attese per la decisione

"Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come ai Mondiali, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio".

Lo ha annunciato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ospite a Casa Italia, in onda sui canali Rai, dove ha spiegato alcuni elementi del progetto di riforma della Serie A che verrà presentato il 15 dicembre.

"Dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale come Lega abbiamo il dovere di proporre riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo, per esempio migliorare la var e i tempi effettivi, alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma. Vorremmo investire sulle Youth Finals e concentrare in una sola settimana tutte le finali di campionato giovanile in uno stesso posto, Primavera e Under, in modo da avere un unico grande evento. Anche l'aiuto alla Nazionale è dentro il pacchetto delle riforme con la valorizzazione dei giovani e la disponibilità per gli stage. In generale, un maggiore impiego di giovani attraverso le seconde squadre". Lo riporta Tuttosport

PARLA CORVINO SU VLAHOVIC

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