Arriva la Fiorentina e Bernardeschi si riprende, dovrebbe esserci a Firenze. Le ultime

Dopo aver saltato le ultime gare e anche la nazionale per un infortunio muscolare, Dopo aver saltato le ultime gare e anche la nazionale per un infortunio muscolare, Federico Bernardeschi è tornato ad...

Dopo aver saltato le ultime gare e anche la nazionale per un infortunio muscolare, Dopo aver saltato le ultime gare e anche la nazionale per un infortunio muscolare, Federico Bernardeschi è tornato ad allenarsi con i compagni e dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri per la sfida di sabato contro la Fiorentina. Per Berna quella del Franchi è sempre una gara speciale e la scorsa stagione fu decisivo nella vittoria della Juventus per 2-0 che arrivò grazie alla splendida punizione dell'ex viola e del gol finale di Gonzalo Higuain. Bernardeschi dunque è pronto a riprendersi la Juventus e anche i numerosi fischi che quasi certamente gli riserverà il Franchi.

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