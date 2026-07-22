Arokodare rompe il silenzio e smentisce tutto: «Notizie false, non mi sono mai rifiutato di allenarmi»

L'attaccante nigeriano interviene sui social per respingere le indiscrezioni sul presunto braccio di ferro con i Wolves per favorire il trasferimento alla Fiorentina

Tolu Arokodare interviene in prima persona per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. L'attaccante nigeriano ha infatti smentito attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram le voci secondo cui avrebbe rifiutato di allenarsi con i Wolverhampton per spingere il club a cederlo alla Fiorentina.

Il centravanti ha definito "falsi" molti dei resoconti diffusi dai media, ribadendo di aver sempre mantenuto un comportamento esemplare nel corso della sua carriera.

«Sono molto sorpreso e deluso nel vedere i resoconti dei media di oggi, molti dei quali sono falsi. Nel corso della mia carriera ho sempre provato grande orgoglio nel comportarmi in modo professionale e nel mantenere gli standard di allenamento più elevati», ha scritto Arokodare.

Il nigeriano ha poi ribadito il proprio impegno nei confronti del club inglese, sottolineando di voler rispettare il contratto che lo lega ai Wolves: «Resto sotto contratto con i Wolves e la mia unica intenzione è adempiere ai miei doveri in modo professionale, allenandomi, facendo il mio lavoro e contribuendo alla squadra ogni volta che verrò chiamato in causa».

Parole che smentiscono le indiscrezioni su un presunto braccio di ferro con il club per favorire un trasferimento alla Fiorentina, che comunque come già ribadito con l'arrivo di Oulaì non può tesserare altri extracomunitari provenienti dall'estero.