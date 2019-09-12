Arnth: "Gara speciale per me, sono arrivata dall'Arsenal un mese fa ma dobbiamo vincere, ci crediamo molto"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Anni Arnth Jensen in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina ed Arsenal: "È una gara speciale, sono arrivata dall'Arsenal un mese fa, m...

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport da Anni Arnth Jensen in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina ed Arsenal: "È una gara speciale, sono arrivata dall'Arsenal un mese fa, ma alla fine è una partita di calcio e dobbiamo vincerla. L'Arsenal è una grande squadra, hanno appena vinto il campionato e si sono migliorate molto. Però è una partita di calcio, ci crediamo e crediamo nel modo in cui ci siamo preparate e giochiamo per questo abbiamo una possibilità".