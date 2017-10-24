Ariatti: "Fiorentina più forte del Torino, se la giocheranno per il sesto posto"

Luca Ariatti ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sono due squadre che non hanno come obiettivo dichiarato l'Europa. Ambiranno a breve alle zone europee ma in questo momento ci sono pote...

Luca Ariatti ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Sono due squadre che non hanno come obiettivo dichiarato l'Europa. Ambiranno a breve alle zone europee ma in questo momento ci sono potenze che hanno organici superiori, appena dietro ci sono loro due per il sesto posto".

Prosegue sempre su Fiorentina e Torino: "Meglio la Fiorentina del Torino comunque. I granata devono risalire perché hanno una bella squadra, qualche punto l'hanno buttato via".