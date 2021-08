Aria di cambiamento per la Fiorentina: Commisso pensa addirittura ad un nuovo stemma

Traducendo l’operazione avviata con maglie e stemma, oltre a non riguardare l’intera linea di abbigliamento fornita dallo sponsor tecnico Robe di Kappa, dovrebbe riguardare solo questa stagione, anche perché il club di Commisso starebbe già pensando a un nuovo simbolo da proporre dal prossimo anno. Dal canto suo la società sta studiando anche come ricordare il capitano scomparso Davide Astori, visto che non sarà più possibile indossare la fascia con le sue iniziali, ma alcune risposte da parte della Lega potrebbero allungare i tempi. Se per l’esordio in campionato contro la Roma, il 22 agosto, il club si augura di poter completare l’iter necessario. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

