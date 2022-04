“Argentina, Argentina” con Gonzalez la storia continua, gli argentini nel cuore della Fiorentina

Nico Gonzalez nel momento più importante della stagione ha risposto presente. La sua miglior prestazione é arrivata forse contro il Napoli, dove ha segnato anche un gol. Un rendimento che rinnova la storia degli argentini alla Fiorentina. Batistuta, Passarella, Gonzalo più recentemente ma non solo. “Argentina, Argentina” urlava la Curva Fiesole per Batistuta e per Gonzalo. Forse quel coro presto, tornerà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

