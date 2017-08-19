Arbitro non vede, moviola in campo si. Primo rigore assegnato con la VAR contro la Juventus
Per la prima volta in serie A è stato assegnato un rigore con l'ausilio della Var. È successo durante Juventus - Cagliari
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 19:00
Prima volta del VAR nel calcio italiano. Al 35' di Juventus-Cagliari contatto Alex Sandro-Duje Cop in area bianconera e l'arbitro Maresca sceglie di utilizzare il supporto tecnologico per assegnare la massima punizione alla formazione isolana. Rigore che poi l'attaccante del Cagliari Farias non realizza per la parata del portiere bianconero Buffon. Un rigore che segna il grande cambiamento in serie A.