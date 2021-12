Aquilani: “Vinto con gli attributi. Vittoria importantissima e per me grande soddisfazione”

“Partita bellissima – ha detto Alberto Aquilani a Sportitalia, dopo la vittoria della Supercoppa da parte della sua Fiorentina -, l’Empoli è una squadra davvero tosta. Complimenti anche ai miei ragazzi, la gara si era messa male. Nel secondo tempo dopo aver fatto qualche tempo abbiamo messo in luce il nostro gioco, vinta con gli attributi. Soddisfazione grande, per me questa vittoria è importantissima, è come se fosse stata vinta dalla prima squadra.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA PRIMAVERA VINCE LA SUPERCOPPA, RIMONTA E POI TRIONFO AI RIGORI