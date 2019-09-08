Aquilani: "Ribery ha portato a Firenze un enorme entusiasmo, a breve lo vedremo in forma"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Alberto Aquilani ex centrocampista viola e attuale allenatore degli Under 18 su Ribery: "Franck ha portato un entusiasmo enorme a Firenze, è un grande campio...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2019 11:59

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