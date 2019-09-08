Aquilani: "Ribery ha portato a Firenze un enorme entusiasmo, a breve lo vedremo in forma"
Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Alberto Aquilani ex centrocampista viola e attuale allenatore degli Under 18 su Ribery: "Franck ha portato un entusiasmo enorme a Firenze, è un grande campio...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 11:59
Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Alberto Aquilani ex centrocampista viola e attuale allenatore degli Under 18 su Ribery: "Franck ha portato un entusiasmo enorme a Firenze, è un grande campione e può trasmettere tanto ai giovani. C'è bisogno di ancora un po' di tempo per far sì che si ambienti ma a breve si vedranno i migliori risultati".