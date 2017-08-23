Aquilani: "Montella è il piu moderno di tutti. Alla Fiorentina avevamo una squadra forte e perfetta per lui"

Adesso al Milan ha una squadra forte e deve far tornare la squadra rossonera ai livelli di prima" così Aquilani alla Gazzetta dello Sport

Alberto Aquilani ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Firenze e sulla Fiorentina:

"Forse Montella è il più moderno di tutti, uno che punta tantissimo sul possesso palla. Alla Fiorentina avevamo una squadra forte, con le caratteristiche giuste per il suo gioco. Ma anche questo Milan mi sembra le abbia. Ha fatto una campagna acquisti super, ha l’obbligo di tornare a essere il Milan dei campioni. Come quello in cui ho giocato io"