Aquilani: “La finale del 2014 contro il Napoli partita maledetta, non sapevamo se dovevamo giocare”

La Fiorentina approda all’ultimo atto di Coppa Italia Primavera grazie al successo per 3-2 ai danni del Genoa. Il tecnico della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha commentato così il successo dei suoi ragazzi ai microfoni di Sportitalia:

“Nel primo tempo sbagliamo un po’ troppo, loro ci aspettavano e diventava difficile trovare spazi. I ragazzi sono entrati nella ripresa con uno spirito diverso, questa è una squadra di Primavera 2, ma come abbiamo visto oggi, vale quanto una squadra di Primavera 1, va fatto un applauso ai ragazzi. C’era un ragazzo ammonito e diffidato, stavano facendo i calcoli in panchina per la finale, ma li ho ripresi. Il Genoa è una squadra forte, era decisiva per noi. Ora andiamo in finale a giocarcela come abbiamo fatto negli ultimi anni. Volevo che i ragazzi non pensavano ad altro oltre che a questa partita”.

Ai media presenti, Aquilani ha aggiunto: “Andare in finale è un traguardo, tutti ci volevano andare, spero e mi auguro che la Fiorentina ce la farà quest’anno per poi giocarsela contro chiunque. La finale del 2014 è stata una partita maledetta, prima della partita è successo un casino, non sapevamo se giocare o non giocare, poi ce la siamo giocata ma siamo stati sfortunati, ma per me è un ricordo veramente bello perchè mi ricordo l’Olimpico tutto viola c’era tantissima gente, peccato per non aver vinto”

