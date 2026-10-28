Aquilani in vista della Fiorentina: "Se ad ogni ripartenza ci fanno gol, diventa dura in Serie A"

Il tecnico dei neroverdi ha parlato prima della gara di lunedì coi viola

Il Sassuolo guidato da Alberto Aquilani sta attraversando un avvio di stagione decisamente altalenante in cui a buoni spunti si sono alternate ben quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, un rullino di marcia preoccupante in vista del posticipo di lunedì contro la Fiorentina

L'amarezza dopo la pesante sconfitta interna

Dopo il due a sei subito in casa contro la Lazio, il tecnico neroverde ha commentato duramente la prestazione chiedendo scusa ai tifosi e dichiarando che “c'è poco da parlare, solo da chiedere scusa, è stata una brutta figura: la fragilità difensiva ci mette in allarme, ogni volta che venivano giù facevano male, è quello che mi preoccupa di più, c'è altro oltre la tecnica e la tattica, non sono stato in grado di trasferire questo concetto e, se non si riesce a rimediare, in Serie A è dura”

L'obiettivo salvezza e lo sguardo al futuro

Infine, soffermandosi sulla situazione di classifica e sul momento della squadra, l'allenatore ha ribadito la necessità di ritrovare lo spirito giusto spiegando che “abbiamo parlato in settimana di migliorare l'attitudine, il Sassuolo si deve salvare, abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi, per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più e la classifica non la guardo”