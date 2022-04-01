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Aprile di fuoco per la Fiorentina, 6 gare in 30 giorni: per l’Europa vietato sbagliare sotto porta

Posizionamento in campionato o vittoria in Coppa Italia, la doppia strada della Fiorentina per raggiungere l'Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 09:30
Aprile di fuoco per la Fiorentina, 6 gare in 30 giorni: per l’Europa vietato sbagliare sotto porta - La Fiorentina festeggia la vittoria
La Fiorentina festeggia la vittoria
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel corso di questo mese, con 6 gare in 30 giorni di cui due infrasettimanali, Gonzalez e compagni saranno chiamati a non sbagliare sotto porta per capitalizzare un calendario che sulla carta potrebbe favorire persino un allungo sulle principali concorrenti. Sei appuntamenti sognando di prenotare un posto nella finalissima di Roma, a maggio, quando le porte dell’Europa potrebbero aprirsi a prescindere dal campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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