Aprile di fuoco per la Fiorentina, 6 gare in 30 giorni: per l’Europa vietato sbagliare sotto porta

Posizionamento in campionato o vittoria in Coppa Italia, la doppia strada della Fiorentina per raggiungere l'Europa

Nel corso di questo mese, con 6 gare in 30 giorni di cui due infrasettimanali, Gonzalez e compagni saranno chiamati a non sbagliare sotto porta per capitalizzare un calendario che sulla carta potrebbe favorire persino un allungo sulle principali concorrenti. Sei appuntamenti sognando di prenotare un posto nella finalissima di Roma, a maggio, quando le porte dell’Europa potrebbero aprirsi a prescindere dal campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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