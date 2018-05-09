Appello di Antognoni: "Tutti al Franchi per trascinare la squadra in Europa"

Nel Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi, sono riportate le parole di Antognoni che fanno appello a tutti i tifosi viola: “Mi auguro che tutta Firenze, domenica, possa essere al Franchi. In que...

Nel Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi, sono riportate le parole di Antognoni che fanno appello a tutti i tifosi viola: “Mi auguro che tutta Firenze, domenica, possa essere al Franchi. In questo modo la squadra avrà la possibilità di ringraziare tutta la città per il supporto costante sempre ricevuto e anche Firenze avrebbe così l’opportunità di applaudire e sostenere questa squadra che è ancora in corsa per l’Europa”. Ricordiamo che, anche in occasione della festa della mamma, la Fiorentina applicherà delle tariffe particolarmente vantaggiose.