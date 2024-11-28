Apolloni: "Percorso straordinario della Fiorentina, Lazio leggermente avanti. Con l'Inter? Gara importante

Apolloni sul percorso della Fiorentina: "Dopo una partenza non buona, è stato bravissimo Palladino a rivedere il suo credo

L'ex calciatore e allenatore Luigi Apolloni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del percorso delle due outsider, nonché Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole:

"La Lazio sta facendo un campionato e un'EL straordinaria. Non è normale non celebrare un allenatore come Baroni che sta facendo cose egregie in un ambiente non semplice. Aver cambiato elementi importanti e aver inserito giocatori nuovi non sempre ti porta risultati subito. Lui sta dando concretezza. Ma anche la Fiorentina, dopo una partenza non buona, è stato bravissimo Palladino a rivedere il suo credo. E ora sta facendo veramente un percorso straordinario. Metto la Lazio leggermente più avanti in questo percorso positivo.

Fiorentina-Pafos? E' una gara importante ma lo è molto di più quella con l'Inter. Può dare un messaggio importante al campionato e anche un segnale alla Fiorentina stessa".

Accomando: “Parisi può lasciare la Fiorentina a gennaio. Sondaggio Lille, piace a Juve, Torino e Bologna”

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