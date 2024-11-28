Accomando: "Parisi può lasciare la Fiorentina a gennaio. Sondaggio Lille, piace a Juve, Torino e Bologna"

Si accendono le sirene di mercato intorno a Fabiano Parisi. Con l'arrivo di Robin Gosens a Firenze, lo spazio per il terzino italiano è diminuito ulteriormente, diventando la terza scelta di Raffaele...

Si accendono le sirene di mercato intorno a Fabiano Parisi. Con l'arrivo di Robin Gosens a Firenze, lo spazio per il terzino italiano è diminuito ulteriormente, diventando la terza scelta di Raffaele Palladino. E stando quanto riportato da Orazio Accomando, a gennaio la Fiorentina a gennaio potrebbe cederlo. Il terzino piace a Juventus, Torino e Bologna. Inoltre, c'è stato anche un sondaggio del Lille.

CM.COM: “PALLADINO VUOLE MALDINI, LA FIORENTINA INTENSIFICA I CONTATTI PER L’ESTATE. C’È LA CLAUSOLA DA 12 MILIONI”