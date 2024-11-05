Apoel Nicosia-Fiorentina sarà arbitrata dal Francese Letexier, ha arbitrato la finale dell'Europeo

Sarà il Francese Francois Letexier l'arbitro di Apoel Nicosia-Fiorentina partita valevole per il terzo turno di della fase a campionato di Conference League. Letexier è un arbitro di grandissima esper...

Sarà il Francese Francois Letexier l'arbitro di Apoel Nicosia-Fiorentina partita valevole per il terzo turno di della fase a campionato di Conference League. Letexier è un arbitro di grandissima esperienza internazionale infatti vanta 14 partite in Champions League, 16 in Conference League e 1 in Conference League, Letexier inoltre ha arbitrato 4 partite dell'ultimo europeo tra cui la finale dell'ultimo europeo, oltre alla finale di Supercoppa Europea 2023/2024

Strano vedere un arbitro di questo calibro arbitrare in Conference League, probabilmente Letexier è stato retrocesso perché non è piaciuto l'ultimo arbitraggio in Champions League tra Lipsia-Juventus terminata 3-2 per i bianconeri con un uomo in meno.

CASSANO SU PALLADINO

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