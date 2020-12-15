Antonini: "La Fiorentina è stata sfortunata. Con la giusta organizzazione può tornare in alto"

Luca Antonini è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto per parlare della situazione in casa Fiorentina

Luca Antonini, ex terzino del Milan ed oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio . Ecco le sue parole: "

Il presidente è arrivato con voglia di riportarla dove merita, di dare lustro a una piazza che nella sua storia ha avuto grandi calciatori. Non riescono a ripartire nonostante un potenziale incredibile: nel calcio ci vuole anche fortuna, e la Fiorentina ne ha avuta ben poca. Vedi il Milan: quando le cose non vanno si aspetta, e con la giusta organizzazione poi puoi tornare in alto. Deve farlo".

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