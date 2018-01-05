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Antognoni: "Vogliamo vincere stasera contro l'Inter. La cessione di Borja decisa anche dalla società"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni arriva ai microfoni di Premium Sport per presentare il match di questa sera contro l'Inter.Sarà la serata di Borja Valero, dispiace vederlo con un'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 21:34
Antognoni: "Vogliamo vincere stasera contro l'Inter. La cessione di Borja decisa anche dalla società" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni arriva ai microfoni di Premium Sport per presentare il match di questa sera contro l'Inter.

Sarà la serata di Borja Valero, dispiace vederlo con un'altra maglia?
"E' stata una scelta reciproca, qui ha fatto bene poi a un certo punto ha deciso di provare un'altra esperienza".

Stasera esame per il salto di qualità:
"E' un periodo buono per noi, non perdiamo da sette partite. Ma troviamo un ostacolo difficile come l'Inter, che viene da un periodo negativo ma è sempre una squadra incredibile. Andiamo cauti ma cerchiamo di ottenere il massimo".

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