Antognoni: “Soffriamo i cambiamenti, la proprietà deve capire meglio il sistema italiano. I Della Valle…”

“Rimpianti non ne ho perchè Firenze – ha detto Giancarlo Antognoni a Repubblica – mi ha cullato anche da dirigente. Anzi, mi ritengo privilegiato di avere questo ruolo e non mi immagino da nessun’altra parte se non qui. Non so davvero cosa avrei fatto, se non avessi continuato in questo mondo. Oggi conta più l’aspetto esteriore e io non mi sono mai venduto a livello mediatico. Sia i Cecchi Gori che i Della Valle e adesso Commisso mi hanno trattato bene per quello che ho dato. Purtroppo sono entrato nel momento peggiore della gestione Della Valle. I presupposti di oggi sono buoni, adesso stiamo soffrendo un po’ questi cambiamenti che ci sono stati e anche la proprietà deve capire meglio come funziona il sistema italiano. Ma vedo Commisso carico e voglioso e sono sicuro che ci sia tutto per fare bene”.

