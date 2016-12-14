Antognoni: "Sarò il rappresentante di Della Valle per la Fiorentina. A disposizione per Sousa per qualsiasi cosa"

Tornare alla Fiorentina per me è una grande gioia. Ringrazio tutti. Il mio rapporto con Sousa..." così Giancarlo Antognoni a Lady Radio

Giancarlo Antognoni ha parlato a Lady Radio del suo imminente incarico nella dirigenza della Fiorentina, queste le sue parole:

"Tornare alla Fiorentina per me è una gioia immensa. Vuol dire che ho seminato bene nel passato e tra i tifosi. Sono grato ai Della Valle per questa loro scelta. Il mio ruolo? Rappresenterò il Presidente a 360° e poi si vedrà. Ho dei bei rapporti con tutti, sarò il jolly. Io ho un rapporto buono con tutti, compreso con Sousa, in più conoscevo Paulo quando giocava, l’ho conosciuto ancora quando allenava le giovanili del Portogallo. Poi l’ho ritrovato qui a Firenze, ci siamo visti in qualche occasione. Non ci sono assolutamente problemi, se mai mi dovesse chiedere qualcosa o avere bisogno di me io ci sarò. Il rendimento della Fiorentina in quest’ultimo periodo sta giocando bene, ottenendo buoni risultati. Inoltre è su tutte e tre le competizioni: penso sia un fine anno piacevole per tutti" conclude Antognoni.