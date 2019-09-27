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Antognoni: "Ribery lo conto tra i giovani perchè nonostante la sua età corre il doppio degli altri"

Giancarlo Antognoni ha parlato dal palco dell'evento che si tiene oggi in piazza della Signoria: "Questa è una manifestazione che serve ai nostri giovani per crescere meglio. Noi abbiamo vissuto l'inq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 22:59
Antognoni: "Ribery lo conto tra i giovani perchè nonostante la sua età corre il doppio degli altri" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato dal palco dell'evento che si tiene oggi in piazza della Signoria: "Questa è una manifestazione che serve ai nostri giovani per crescere meglio. Noi abbiamo vissuto l'inquinamento ma siamo sopravvissuti. La nostra Fiorentina è un club molto giovane con qualche anziano, Ribery però lo contro tra i giovani. Nonostante la sua età corre il doppio degli altri. È un grande professionista, un campione che a Firenze ha dimostrato di essere una persona di spessore sotto tutti i punti di vista, sta aiutando tanto i nostri giovani".

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