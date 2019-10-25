Antognoni: "Ribery ha portato appeal al campionato italiano, è come CR7. Il mio sogno..."

Queste altre dichiarazioni che a Tuttosport ha rilasciato il Team Manager viola Antognoni: "In Italia conta anche subire poco. Di certo è una squadra che crea molto e fa divertire, con una tifoseria a...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2019 11:42

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni

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