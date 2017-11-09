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Antognoni: ''Io rappresento Firenze? Ieri e oggi sì, è una risposta prevedibile. Domani non si sa...''

Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 21:43
Antognoni: ''Io rappresento Firenze? Ieri e oggi sì, è una risposta prevedibile. Domani non si sa...'' - Antognoni, Firenze, piazzale Michelangelo
Antognoni, Firenze, piazzale Michelangelo
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Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se io rappresento Firenze? Ieri ed oggi sì, è una risposta prevedibile - ha affermato - ma domani non si sa", le sue parole, con i presenti che - scherzosamente - gli hanno detto che contano sulla sua permanenza.

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