Antognoni: ''Io rappresento Firenze? Ieri e oggi sì, è una risposta prevedibile. Domani non si sa...''

Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se i...

Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se io rappresento Firenze? Ieri ed oggi sì, è una risposta prevedibile - ha affermato - ma domani non si sa", le sue parole, con i presenti che - scherzosamente - gli hanno detto che contano sulla sua permanenza.