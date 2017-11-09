Antognoni: ''Io rappresento Firenze? Ieri e oggi sì, è una risposta prevedibile. Domani non si sa...''
Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se i...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2017 21:43
Il club manager Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a margine dell’evento Save the City, salendo sul palco per ricevere dalle mani del sindaco Dario Nardella un riconoscimento personale. "Se io rappresento Firenze? Ieri ed oggi sì, è una risposta prevedibile - ha affermato - ma domani non si sa", le sue parole, con i presenti che - scherzosamente - gli hanno detto che contano sulla sua permanenza.