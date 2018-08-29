Antognoni: "Questa sembra la prima Fiorentina di Batistuta e Rui, le spaccature creano problemi, i tifosi..."

Su Radio 3 ha parlato in occasione del compleanno della Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:"Metà della mia vita l’ho passata con la maglia della Fiorentina. Sono legato a Firenze, ai...

Su Radio 3 ha parlato in occasione del compleanno della Fiorentina Giancarlo Antognoni, queste le sue parole:

"Metà della mia vita l’ho passata con la maglia della Fiorentina. Sono legato a Firenze, ai fiorentini, anche se sono umbro di nascita sono fiorentino di acquisizione.

Qui c’è un progetto avviato l’anno scorso in cui abbiamo ceduto i calciatori più anziani e tenuto i più giovani. La scorsa è stata una stagione di transizione, speriamo quest’anno di ottenere qualcosa di concreto, un piazzamento europeo.

Chiesa è ben consigliato da suo padre, è giusto che stia qui a Firenze per maturare, qui può giocare, esprimersi, fare anche qualche errore. Poi in futuro chissà, non si possono fare previsioni. Questa Fiorentina mi ricorda la mia Fiorentina quando sono arrivato con Radice allenatore, una squadra molto giovane, la più giovane della serie A. Passarella, Batistuta, Rui Costa, Baggio, ho visto tanti campioni giocare qui a Firenze. La Fiorentina è stata sempre competitiva, ha avuto grandi giocatori. Il rimpianto maggiore per me è che grandi campioni come Batistuta e Baggio siano andati a vincere da altre parti e non abbiano vinto qui a Firenze con la Fiorentina.

Astori ha insegnto molto a tutti, anche ai suoi compagni di squadra. Bello che Tomovic abbia dedicato il gol a Davide, lo ricordiamo tutti, è stata la cosa peggiore che mi è capitata nella mia carriera nel calcio.

Sulla contestazione c'è poco da dire, uniti tutti insieme si va avanti. poi succedono queste spaccature che creano problemi, i giocatori pensano a giocare ma l’apporto del pubblico è determinante, speriamo ci sia sempre"