“Coronavirus? I contagiati della Fiorentina erano una decina – ha detto Giancarlo Antognoni, al media cileno La Cuarta -. Calciatori compresi ora stanno tutti bene. La Fiorentina come club ha seguito tutti i giusti protocolli. I giocatori si stanno allenamento individualmente nelle loro case, è stato giusto fermare la stagione. Pulgar? Sta bene qui a Firenze; è un ragazzo disciplinato. Non posso parlare molto di campo ma posso dire che finora è stato fondamentale per la squadra”.