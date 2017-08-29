Antognoni: "Laurini mi ha sempre impressionato. Titolare? Dipende da lui e dal mister"

Laurini è un difensore che può dare molto anche in fase offensiva, la rosa è stata ampliata in modo significativo

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto nel corso della presentazione di Vincent Laurini: "Abbiamo acquistato Laurini con l'obbligo di riscatto perciò è un giocatore viola che amplia la nostra rosa in modo significativo".

Prosegue sul percorso del francese: "Ha giocato in Francia ma da giovane si è trasferito in Italia dove ha fatto la gavetta. All'Empoli ha avuto grandi maestri come allenatori e si presenta qui con ottimi requisiti. Troverà degli amici francesi e un ex compagno come Saponara che gli darà una mano ad ambientarsi anche se non servirà perché a Firenze ogni giocatore si trova sempre bene".

E sul suo possibile impiego da titolare: "Se sarà titolare? Spetta al mister. L'abbiamo preso per rinforzare la rosa e aumentare i giocatori che ci sono. Dipende da lui proporsi in un certo modo. Quando vieni preso hai le chance che hanno tutti, e dipende da lui. L'ho visto diverse volte ad Empoli e mi è sempre piaciuto, mi impressionava sotto l'aspetto propositivo. Dice di essere un difensore ma può dare anche in fase offensiva".