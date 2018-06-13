Antognoni: "L'addio di Chiesa è quasi impossibile, rientra nel nostro progetto. Tra un anno vedremo.."

L'ex numero 10 della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sul futuro di Federico Chiesa

L'ex numero 10 della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sul futuro di Federico Chiesa: "Sul fronte cessioni i tifosi non si devono preoccupare perché la Fiorentina vuole fare meglio dell’ultima stagione e Federico rientra nel nostro progetto. Credo proprio che Chiesa resterà almeno per un anno, poi vedremo. Un suo addio, ora come ora, mi sembra quasi impossibile".