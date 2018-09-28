Antognoni: "La Fiorentina è una squadra giovane, vogliamo andare avanti su questa strada"

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo Gino Salica e Vincenzo Vergine, è il turno di Gi...

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2018 12:46

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni

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