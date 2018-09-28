Antognoni: "La Fiorentina è una squadra giovane, vogliamo andare avanti su questa strada"
ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo Gino Salica e Vincenzo Vergine, è il turno di Gi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 12:46
ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo Gino Salica e Vincenzo Vergine, è il turno di Giancarlo Antognoni. Queste le parole del club manager della società gigliata: "La Fiorentina è una squadra giovane. Speriamo che possa rappresentare questo valore anche in futuro".