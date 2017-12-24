Labaro Viola

Antognoni: "La Coppa Italia per la Fiorentina è un obiettivo serio. Andiamo a Roma per vincere"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico all'ospedale Meyer. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio: "Il Natale è un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2017 13:40
Antognoni: "La Coppa Italia per la Fiorentina è un obiettivo serio. Andiamo a Roma per vincere" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
News
Fiorentina
Antognoni
Condividi

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico all'ospedale Meyer. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio: "Il Natale è un momento per la famiglia, ogni anno abbiamo questo evento per la fondazione Bacciotti qui al Meyer e chiaramente non si può mancare. Ogni anno partecipo sempre cercando di dare il mio contributo. La Coppa Italia per la Fiorentina è un obiettivo serio. La Lazio è una squadra forte, ma noi stiamo vivendo un ottimo momento di forma. Andiamo a giocarcela a Roma, siamo migliorati ogni settore. Voglio fare un augurio particolare a tutti i fiorentini ed in particolare ai tifosi viola".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok