Antognoni: "La Coppa Italia per la Fiorentina è un obiettivo serio. Andiamo a Roma per vincere"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico all'ospedale Meyer. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio: "Il Natale è un...

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico all'ospedale Meyer. Queste le sue parole raccolte da TMW Radio: "Il Natale è un momento per la famiglia, ogni anno abbiamo questo evento per la fondazione Bacciotti qui al Meyer e chiaramente non si può mancare. Ogni anno partecipo sempre cercando di dare il mio contributo. La Coppa Italia per la Fiorentina è un obiettivo serio. La Lazio è una squadra forte, ma noi stiamo vivendo un ottimo momento di forma. Andiamo a giocarcela a Roma, siamo migliorati ogni settore. Voglio fare un augurio particolare a tutti i fiorentini ed in particolare ai tifosi viola".

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