Antognoni: "Inter-Fiorentina bella sfida, ci saranno tanti ex. Vogliamo una squadra competitiva"

Non appena saputo il risultato del sorteggio tra Inter-Fiorentina, è intervenuto il dirigente viola e ex numero 10 ﻿Giancarlo Antognoni﻿

Non appena saputo il risultato del sorteggio tra Inter-Fiorentina, è intervenuto il dirigente viola e ex numero 10 Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: "Ci sono molti ex e sarà una partita non facile, però certe partite è meglio affrontarle subito. Oltre a Borja voglio ricordare Pioli, mentre per Vecino ancora non è detto. Il pubblico viola è passionale ma capisce certe situazioni. C'è un ricambio generazionale ma vogliamo fare una squadra forte"