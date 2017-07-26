Labaro Viola

Antognoni: "Inter-Fiorentina bella sfida, ci saranno tanti ex. Vogliamo una squadra competitiva"

Non appena saputo il risultato del sorteggio tra Inter-Fiorentina, è intervenuto il dirigente viola e ex numero 10 ﻿Giancarlo Antognoni﻿

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 19:19
Antognoni: "Inter-Fiorentina bella sfida, ci saranno tanti ex. Vogliamo una squadra competitiva" -
News
Fiorentina
Antognoni
Condividi

Non appena saputo il risultato del sorteggio tra Inter-Fiorentina, è intervenuto il dirigente viola e ex numero 10 Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: "Ci sono molti ex e sarà una partita non facile, però certe partite è meglio affrontarle subito. Oltre a Borja voglio ricordare Pioli, mentre per Vecino ancora non è detto. Il pubblico viola è passionale ma capisce certe situazioni. C'è un ricambio generazionale ma vogliamo fare una squadra forte"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok