Antognoni incoraggia Castrovilli: “Tornerà grande ma serve tanto tempo per recuperare”

«Castrovilli? Mi dispiace molto per Gaetano che stava tornando ai suoi livelli abituali. Per recuperare adesso serve tanto tempo. Purtroppo nel calcio arriva sempre un intoppo all’improvviso». Così Giancarlo Antognoni che un paio di stagioni fa aveva incoronato il centrocampista della Fiorentina come suo erede, numero 10, in maglia viola. Antognoni ha parlato a margine dell’inaugurazione del campo di padel a Grassina, Padel 31, gestito dai figli. Lo scrive La Nazione.

