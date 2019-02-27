Antognoni: "I tifosi questa sera saranno il nostro dodicesimo uomo…"

Giancarlo Antognoni, club manager della viola, ha parlato su Rai Sport prima della partita tra la Fiorentina e l'Atalanta:“Una vittoria personale nel 75-76 e poi da dirigente nell’85-86. Mi auguro que...

Giancarlo Antognoni, club manager della viola, ha parlato su Rai Sport prima della partita tra la Fiorentina e l'Atalanta:

“Una vittoria personale nel 75-76 e poi da dirigente nell’85-86. Mi auguro quest’anno di festeggiare anche questa anche se oggi è una semifinale. Sicuramente una partita equilibrata, contro una squadra che gioca bene: sarà difficile per noi. Stiamo bene e sicuramente sarà una bella partita. La nostra squadra è forse la più giovane a livello europeo: non sono solo giovani ma sono già collaudati. In definitiva sono giovani con qualità. Questa sera saranno il dodicesimo uomo. Saranno 33mila persone. Il tifo fiorentino è sempre caloroso e ci tengono tanto a questa partita come ci teniamo noi. Sarò una spinta notevole da parte del pubblico”.

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