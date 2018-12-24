Antognoni: "I tifosi pretendono risultati subito, ma con la squadra più giovane serve pazienza"

A margine di alcuni eventi benefici, all'agenzia Iltalpress, ha parlato il club manager viola Giancarlo Antognoni: " Quella di Milano è una vittoria importante, tre punti basilari per il proseguimento...

A margine di alcuni eventi benefici, all'agenzia Iltalpress, ha parlato il club manager viola Giancarlo Antognoni: " Quella di Milano è una vittoria importante, tre punti basilari per il proseguimento del percorso di miglioramento della squadra. Ci auguriamo che la Fiorentina possa continuare a dare soddisfazioni ai tifosi viola, che sicuramente ne hanno bisogno visto che abbiamo passato dei periodi un po’ negativi. Adesso però credo che la squadra abbia dimostrato di essere una compagine attrezzata, composta non solo da giocatori ottimi ma pure con un allenatore che ha saputo plasmarla. Parliamo della squadra più giovane d’Europa. Si pretendono i risultati subito ma ci vuole un po’ di pazienza”.